Лукашенко угостил Путина мачанкой и сальтисоном

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной встречи под Минском ели блюда национальной белорусской кухни. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

По данным телеграм-канала, сразу после прибытия в белорусский аэропорт 23 мая Путин поехал в гости к Лукашенко в деревню под Минском на неформальный ужин. Как пишет «Пул Первого», ужин длился почти четыре часа.

На следующий день после возложения цветов на площади Победы в Минске, переговоров (один на один и в составе делегаций) и общения с журналистами президенты поужинали в неформальной обстановке в гостях у Лукашенко.

По данным «Пул Первого», на столе оба вечера были блюда «исключительно народной, деревенской кухни»:

драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка (блюдо, напоминающее густой молочный или мясной соус) с блинами, грибной суп и холодник (холодный суп на свекольном или щавелевом отваре), белорусское сало;

маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон (колбасное изделие из свиных субпродуктов, также известное как зельц);

чай с хворостом, горячими творожными шариками и мороженым производства Кобринского завода;

клубника из теплицы Лукашенко с медом.

Как утверждает телеграм-канал, Лукашенко также угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления. Кроме того, российскому президенту предложили попробовать хлеб, который выпекают дома у Лукашенко.

«А вот напитками — вопрос для интересующихся — мы вас не удивим. Оба президента — люди непьющие. Хотя известные народные напитки на столе все же присутствовали», — сообщает «Пул Первого».