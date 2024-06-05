 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ВТБ выяснил, сколько карт в кошельке у россиян

ВТБ: половина россиян используют две или три банковские карты
ВТБ VTBR ₽0,02055 +0,86% Купить
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Каждый второй россиянин использует одновременно две или три банковские карты, следует из совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», поступившего в РБК.

В опросе приняли 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.

Результаты исследования показали, что картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% респондентов используют более четырех банковских карт.

При этом более 80% человек регулярно пользуются одной или двумя картами — 42 и 39% соответственно. Чаще всего картами россияне оплачивают покупки офлайн (74%) и в интернете (61%). Другими популярными целями банковских операций стали оплата кредитов и формирование сбережений — об этом рассказал каждый пятый респондент.

Каждый десятый россиянин (11%) слышал, что с 1 мая переводы самому себе между счетами в разных банках через систему быстрых платежей стали бесплатными в пределах 30 млн руб. в месяц, и после этого решил оформить себе новую карту другого банка.

Лимит бесплатных переводов между своими счетами увеличили до ₽30 млн
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

За пять лет число тех, кто использует карты только для снятия наличных, сократилось с 58 до 43%, добавили в ВТБ.

В марте 2024 года опрос ВЦИОМа показал, что более половины (54%) опрошенных россиян верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры.

Большинство этих респондентов — молодежь в возрасте 18–24 лет, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Не пользуется банковскими картами каждый десятый россиянин (11%), в старшей возрастной группе — каждый четвертый (25%), следовало из результатов.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
ВТБ Банковские карты
Материалы по теме
Крупнейший крымский банк перейдет под бренд ВТБ в 2025 году
Финансы
ВТБ анонсировал открытие офисов в новых регионах
Финансы
УНИКС не позволил ЦСКА всухую выиграть финальную серию Единой лиги ВТБ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
В Раде предложили ввести денежные вознаграждения за доносы на уклонистов Политика, 10:43
Дело о порнозвезде не помешало Трампу выиграть последние праймериз Политика, 10:41
Почему инвестиции в инфраструктуру требуют долгосрочного планирования Отрасли, 10:41
Совфед освободил от полномочий сенатора от Белгородской области Савченко Политика, 10:39
Пчелы, Венера Милосская и драконы: что показали компании на стендах ПМЭФ Общество, 10:36 
Текслер — РБК: «Похожие решения были во время Великой Отечественной» Экономика, 10:36
6 июня пройдет деловой завтрак ПСБ «Сильные регионы – сильная Россия» РБК Events, 10:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане Политика, 10:29
На строительном рынке происходит передел зон влияния. К чему это приведет Pro, 10:27
Биткоин-фонды привлекли $887 млн за один день Крипто, 10:14
Ефимов сообщил о торгах по реорганизации участков промзоны «Карачарово» Город, 10:10
Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака Политика, 10:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:04
Новостройки Подмосковья заметнее всего подорожали за год в Раменском Недвижимость, 10:04