ВТБ выяснил, сколько карт в кошельке у россиян

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Каждый второй россиянин использует одновременно две или три банковские карты, следует из совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», поступившего в РБК.

В опросе приняли 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.

Результаты исследования показали, что картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% респондентов используют более четырех банковских карт.

При этом более 80% человек регулярно пользуются одной или двумя картами — 42 и 39% соответственно. Чаще всего картами россияне оплачивают покупки офлайн (74%) и в интернете (61%). Другими популярными целями банковских операций стали оплата кредитов и формирование сбережений — об этом рассказал каждый пятый респондент.

Каждый десятый россиянин (11%) слышал, что с 1 мая переводы самому себе между счетами в разных банках через систему быстрых платежей стали бесплатными в пределах 30 млн руб. в месяц, и после этого решил оформить себе новую карту другого банка.

За пять лет число тех, кто использует карты только для снятия наличных, сократилось с 58 до 43%, добавили в ВТБ.

В марте 2024 года опрос ВЦИОМа показал, что более половины (54%) опрошенных россиян верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры.

Большинство этих респондентов — молодежь в возрасте 18–24 лет, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Не пользуется банковскими картами каждый десятый россиянин (11%), в старшей возрастной группе — каждый четвертый (25%), следовало из результатов.