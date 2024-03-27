Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет

Больше половины (54%) россиян верят в исчезновение наличных денег в ближайшие 20 лет. При этом каждый десятый респондент не пользуется банковскими продуктами

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Более половины (54%) опрошенных россиян верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры, большинство этих респондентов — молодежь в возрасте 18–24 лет (60%), а также жители Москвы, Санкт-Петербурга (62%) и городов-миллионников (63%), говорится в исследовании ВЦИОМ (есть у РБК).

Согласно опросу, не верят в подобный исход 37% россиян.

За последний год восемь из десяти респондентов (83%) пользовались теми или иными банковскими продуктами, говорится в исследовании. Чаще всего речь идет о дебетовых (в том числе зарплатных) картах, ими пользовались 57%. В топ-3 вошли также денежные переводы (38%) и кредитные карты (22%). Еще 15% использовали кредиты на любые цели, 7% — ипотеку, 4% — валютные операции.

Не пользуется банковскими картами каждый десятый россиянин (11%), в старшей возрастной группе — каждый четвертый (25%). Во ВЦИОМ отметили обратно-пропорциональную зависимость между размером населенного пункта и процентом респондентов, не пользующихся банковскими картами: 19% среди сельчан и 5% среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Показатель также заметно выше среди активных телезрителей (41% и 3% среди тех, кто предпочитает интернет) и граждан с образованием на уровне среднего специального и ниже (15–19% и 5% в группе с незаконченным высшим и высшим). Опрос показал, что 46% респондентов начали реже использовать карты вынужденно (мало, нет денег — 16%, процедура банкротства — 9%, по состоянию здоровья или в силу возраста — 7%, нет терминалов для оплаты — 6%, нет возможности использовать карту — 5%, получение зарплаты или пенсии наличными — 5%). В отдельных случаях фактором отказа от частого использования карты стало недоверие банкам и безналичным операциям — 18% (много мошенников — 8%, недоверие банкам — 7%, боязнь потери карты — 3%).

На интерес к банковским предложениям в первую очередь влияет возраст опрошенных, говорится в исследовании. Экономически активная часть населения активнее пользуется дебетовыми (в группе 18–44 лет — 68–71%, 45–59 лет — 60% и 35% в группе старше 60 лет) картами и кредитными продуктами. Однако респонденты младше 24 лет предпочитают кредитные карты (30%), а не кредиты. Также они чаще других используют валютные операции (14%), что аналитики связывают с покупками на зарубежных интернет-платформах.

Участники исследования в возрасте 25–59 лет чаще других берут кредиты на любые цели (25–34 лет — 25%, 35–44 лет — 19%, 45–59 — 16%) и ипотеку (13–14% среди 25–44-летних). В старшей возрастной группе кредиты и кредитные карты имеют не более 9%, а ипотеку — менее 1%, также каждый пятый является участником пенсионных программ (20%), говорится в результатах опроса. Россияне с низким уровнем доходов чаще пользуются кредитными картами (25% по сравнению с 19% в группе с высокими доходами) и кредитами на любые цели (21% и 14%).

Максимальную популярность денежных переводов зафиксировали среди россиян младше 24 лет (52%), с возрастом она снижается, в группе старше 60 лет такими услугами пользуются 24% респондентов.

Во ВЦИОМ также отметили, что россияне реже обращаются к накопительным и инвестиционным банковским продуктам: сберегательные депозиты (13%), пенсионные программы (9%), депозиты до востребования (5%). Еще 7% за последний год пользовались услугами страхования.