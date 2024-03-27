 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет

ВЦИОМ: более 50% россиян считают, что бумажные купюры исчезнут через 20 лет
Больше половины (54%) россиян верят в исчезновение наличных денег в ближайшие 20 лет. При этом каждый десятый респондент не пользуется банковскими продуктами
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Более половины (54%) опрошенных россиян верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры, большинство этих респондентов — молодежь в возрасте 18–24 лет (60%), а также жители Москвы, Санкт-Петербурга (62%) и городов-миллионников (63%), говорится в исследовании ВЦИОМ (есть у РБК).

Согласно опросу, не верят в подобный исход 37% россиян.

За последний год восемь из десяти респондентов (83%) пользовались теми или иными банковскими продуктами, говорится в исследовании. Чаще всего речь идет о дебетовых (в том числе зарплатных) картах, ими пользовались 57%. В топ-3 вошли также денежные переводы (38%) и кредитные карты (22%). Еще 15% использовали кредиты на любые цели, 7% — ипотеку, 4% — валютные операции.

Не пользуется банковскими картами каждый десятый россиянин (11%), в старшей возрастной группе — каждый четвертый (25%). Во ВЦИОМ отметили обратно-пропорциональную зависимость между размером населенного пункта и процентом респондентов, не пользующихся банковскими картами: 19% среди сельчан и 5% среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Показатель также заметно выше среди активных телезрителей (41% и 3% среди тех, кто предпочитает интернет) и граждан с образованием на уровне среднего специального и ниже (15–19% и 5% в группе с незаконченным высшим и высшим). Опрос показал, что 46% респондентов начали реже использовать карты вынужденно (мало, нет денег — 16%, процедура банкротства — 9%, по состоянию здоровья или в силу возраста — 7%, нет терминалов для оплаты — 6%, нет возможности использовать карту — 5%, получение зарплаты или пенсии наличными — 5%). В отдельных случаях фактором отказа от частого использования карты стало недоверие банкам и безналичным операциям — 18% (много мошенников — 8%, недоверие банкам — 7%, боязнь потери карты — 3%).

На интерес к банковским предложениям в первую очередь влияет возраст опрошенных, говорится в исследовании. Экономически активная часть населения активнее пользуется дебетовыми (в группе 18–44 лет — 68–71%, 45–59 лет — 60% и 35% в группе старше 60 лет) картами и кредитными продуктами. Однако респонденты младше 24 лет предпочитают кредитные карты (30%), а не кредиты. Также они чаще других используют валютные операции (14%), что аналитики связывают с покупками на зарубежных интернет-платформах.

Банки впервые с осени подняли лимиты по кредиткам для россиян
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК
Участники исследования в возрасте 25–59 лет чаще других берут кредиты на любые цели (25–34 лет — 25%, 35–44 лет — 19%, 45–59 — 16%) и ипотеку (13–14% среди 25–44-летних). В старшей возрастной группе кредиты и кредитные карты имеют не более 9%, а ипотеку — менее 1%, также каждый пятый является участником пенсионных программ (20%), говорится в результатах опроса. Россияне с низким уровнем доходов чаще пользуются кредитными картами (25% по сравнению с 19% в группе с высокими доходами) и кредитами на любые цели (21% и 14%).

Максимальную популярность денежных переводов зафиксировали среди россиян младше 24 лет (52%), с возрастом она снижается, в группе старше 60 лет такими услугами пользуются 24% респондентов.

Читайте на РБК Pro
«Это мать мемных акций». Зачем Трамп вывел соцсеть Truth Social на биржу
Как противостояние с США толкает КНР к развитию газовых связей с Россией
Токсичный руководитель: что должно насторожить уже на собеседовании
Как Apple сливала $1 млрд в год на электрокар-«буханку» — Bloomberg

Во ВЦИОМ также отметили, что россияне реже обращаются к накопительным и инвестиционным банковским продуктам: сберегательные депозиты (13%), пенсионные программы (9%), депозиты до востребования (5%). Еще 7% за последний год пользовались услугами страхования.

Телефонный опрос ВЦИМ проводился 16 марта 2024 года, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия ВЦИОМ опрос ВЦИОМ наличные безналичный расчет
Материалы по теме
Банки впервые с осени подняли лимиты по кредиткам для россиян
Финансы
Россияне за 2023 год перевели в наличные почти ₽2 трлн
Финансы
Минфин протестирует цифровой рубль в отдельных видах бюджетных расходов
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
В Британии заявили, что не смогли бы в одиночку воевать с Россией Политика, 10:55
«Альфа-Форекс» назвал самые популярные валюты на внебиржевом рынке Инвестиции, 10:53
Собянин заявил, что все тяжело пострадавшие в теракте в «Крокусе» выжили Общество, 10:51
«Это мать мемных акций». Зачем Трамп вывел соцсеть Truth Social на биржу Pro, 10:45
Apple откажется от собственного чат-бота с искусственным интеллектом Life, 10:35
Как противостояние с США толкает КНР к развитию газовых связей с Россией Pro, 10:27
В Дагестане арестовали соучастника нападения на псковских десантников Общество, 10:26
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Российский прыгун в воду сменил спортивное гражданство на канадское Спорт, 10:20
В Минобороны Украины создали подразделение по обеспечению тыла Политика, 10:17
С биржи KuCoin вывели более $500 млн после обвинений США Крипто, 10:13
Риелторы сообщили о резком сокращении предложения на рынке элитной аренды Недвижимость, 10:10
Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ Спорт, 10:06
Ежегодно сотрудники крадут 5–10% прибыли компаний. Как с этим бороться Pro, 10:00
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет Финансы, 10:00