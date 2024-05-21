Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле города
При очередном обстреле Донецка погиб мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по ул. Добровольского погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются», — написал он.
В результате взрывов повреждения получили жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры и газовая труба, уточнил Кулемзин.
Об обстрелах Донецка местные власти сообщают регулярно. В результате удара по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка 11 мая погибли три мирных жителя, еще восемь пострадали.
При прямом попадании снаряда в ресторан погибли сотрудница заведения и двое мужчин из числа посетителей. Среди восьми пострадавших был ребенок — девочка 2012 года рождения.
Кроме нее пострадали четверо мужчин и трое женщин. Все они получили ранения легкой и средней степени тяжести.
Власти уточнили, что по ресторану попала ракета реактивной системы залпового огня HIMARS.
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