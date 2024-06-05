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Военная операция на Украине ,  
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Военные назвали эффективное оружие против украинских дронов

Минобороны: охотничьи карабины являются эффективным оружием против дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Антидроновые ружья и охотничьи карабины, которые стреляют дробью, являются эффективным средством против украинских беспилотников. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным «Мангуст», его слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Мы используем антидроновые ружья, а также охотничьи карабины, которые стреляют дробью. Беспилотник очень маленький и маневренный, попасть в него из стрелкового оружия очень сложно», — рассказал военный.

Охотничьи карабины, по его словам, очень эффективны, так как облако дроби легко сбивает маленькие винты дронов.

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Общество
Антидроновое ружье

В 2023 году российские подразделения в зоне военной операции получили улучшенное антидроновое ружье со встроенным подавителем дронов ЛПД-820. Генеральный директор компании-разработчика устройства АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» Денис Осломенко рассказал, что система ЛПД-820 позволяет обнаружить дрон на расстоянии до километра и заранее включить режим подавления.

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