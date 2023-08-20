Российские военные получили улучшенные антидроновые ружья

Российские подразделения в зоне военной операции получили улучшенное антидроновое ружье со встроенным подавителем дронов ЛПД-820. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-разработчика устройства АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» Денис Осломенко.

По его словам, система ЛПД-820 позволяет обнаружить дрон на расстоянии до километра и заранее включить режим подавления. «Эти ружья уже поставляются в зону СВО, и они в большом дефиците», — утверждает он.

15 августа Конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщило, что в войска стал поставляться модернизированный управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь».

«Краснополь» — корректируемый боеприпас калибра 152 или 155 мм. Разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Максимальная дальность снаряда — 22–25 тыс. м. Боеприпас предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов.