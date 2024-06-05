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Военная операция на Украине ,  
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Орбан сообщил о гибели венгров в боях на Украине

Орбан: Венгрия является единственной страной ЕС, чьи граждане гибнут на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Венгрия является единственной страной Евросоюза, чьи граждане погибают в боях на Украине, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью итальянской газете Il Giornale.

Журналист задал Орбану вопрос, какова позиция Венгрии по поводу военных действий на Украине в связи с обвинениями, что Будапешт не поддерживает Киев.

«Есть венгерские граждане мадьярского меньшинства на Украине, которые сражаются с украинской армией и теряют свои жизни. Мы единственная страна в ЕС, граждане которой погибают на Украине», — сказал венгерский премьер.

Мадьяры — этнические венгры, которые проживают в западной части Украины, в том числе в Закарпатской области.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. Согласно переписи 2001 года, в регионе проживало около 150 тыс. венгров. В 2018 году газета Magyar Hang со ссылкой на исследование Закарпатского венгерского института сообщила, что их количество в регионе уменьшилось до 131 тыс. человек.

Орбан также подчеркнул, что если западные страны позволят Украине наносить их оружием удары по России, то есть риск, что НАТО будет «находиться в шаге» от участия в конфликте.

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В марте 2024 года Минобороны России сообщило, что с момента начала военной операции общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387 человек. Из них были убиты 5962 человека.

В ведомстве отметили, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину. К моменту публикации отчета за Украину воевали 2960 граждан этой страны. Число наемников из Венгрии составило восемь человек.

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