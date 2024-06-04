Путин поручил не допустить скачков цен на сельхозпродукцию
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил принять меры, чтобы не допустить скачков цен на сельхозпродукцию из-за заморозков. Расшифровка совещания опубликована на сайте Кремля.
Путин призвал министра сельского хозяйства Оксану Лут принять меры по поддержке сельхозпроизводителей.
«Только ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке», — сказал Путин.
Кроме того, президент уточнил у главы Минсельхоза, не будет ли на рынке дефицита яблок.
«На этот год мы ставили себе план — 1 млн 800 тыс. тонн [яблок]. <...> Это основной вид продукции, который заморозки затронули, поэтому сейчас прогноз снижаем до 1,5 млн тонн», — ответила Лут.
По ее словам, основная мера поддержки для российских сельхозпроизводителей на случай плохих погодных условий – сельхозстрахование. В 2024 году ведомство застраховало порядка 14% всех засеянных площадей.
В начале мая в центральных регионах России наблюдалась аномальная погода. Похолодание привело к гибели сельскохозяйственных культур. Вице-президент Национального союза производителей плодов и овощей Виталий Храмушин заявил, что российские садоводы потеряли более половины будущего урожая из-за аномальных заморозков. По его словам, точнее оценить потери можно будет через месяц-полтора.
В 10 регионах России действует режим ЧС из-за заморозков. 3 июня в Минсельхозе сообщили, что режим чрезвычайной ситуации может быть введен по всей России до конца недели. По подсчетам главы ведомства, от аномальной погоды погибли посевы более чем на 1 млн га, а повреждены на 600 тыс. га.
Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео
Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве
Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео
В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону
Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС
Что пьёт Петербург во время ПМЭФ
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года