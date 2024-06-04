Путин поручил не допустить скачков цен на сельхозпродукцию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил принять меры, чтобы не допустить скачков цен на сельхозпродукцию из-за заморозков. Расшифровка совещания опубликована на сайте Кремля.

Путин призвал министра сельского хозяйства Оксану Лут принять меры по поддержке сельхозпроизводителей.

«Только ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке», — сказал Путин.

Кроме того, президент уточнил у главы Минсельхоза, не будет ли на рынке дефицита яблок.

«На этот год мы ставили себе план — 1 млн 800 тыс. тонн [яблок]. <...> Это основной вид продукции, который заморозки затронули, поэтому сейчас прогноз снижаем до 1,5 млн тонн», — ответила Лут.

По ее словам, основная мера поддержки для российских сельхозпроизводителей на случай плохих погодных условий – сельхозстрахование. В 2024 году ведомство застраховало порядка 14% всех засеянных площадей.

В начале мая в центральных регионах России наблюдалась аномальная погода. Похолодание привело к гибели сельскохозяйственных культур. Вице-президент Национального союза производителей плодов и овощей Виталий Храмушин заявил, что российские садоводы потеряли более половины будущего урожая из-за аномальных заморозков. По его словам, точнее оценить потери можно будет через месяц-полтора.

В 10 регионах России действует режим ЧС из-за заморозков. 3 июня в Минсельхозе сообщили, что режим чрезвычайной ситуации может быть введен по всей России до конца недели. По подсчетам главы ведомства, от аномальной погоды погибли посевы более чем на 1 млн га, а повреждены на 600 тыс. га.