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Бизнес ,  
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Сеть «Верный» восстановила безналичную оплату в 75% магазинов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Три четверти магазинов сети «Верный» возобновили возможность безналичной оплаты после хакерской атаки, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В ближайшее время будет восстановлена работа всех распределительных центров компании», — добавляется в сообщении.

Восстановление систем фирмы проходит по плану, добавили в компании.

«Верный» объяснил проблемы с оплатой и онлайн-заказами хакерской атакой
Бизнес
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

3 июня ретейлер сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки. В магазинах сети в Москве и других городах несколько дней не принимали к оплате банковские карты. Также не работали кассы самообслуживания, был недоступен сайт и приложение, из-за чего нельзя сделать онлайн-заказ. Убытки сети эксперты оценили в 120–140 млн руб. в день.

Сетью «Верный» управляет ООО «Союз св. Иоанна Воина», первые торговые точки открылись в 2012 году. Сейчас под этим брендом работают более 1 тыс. магазинов. В 2023 году выручка ООО по РСБУ составила 123,8 млрд руб., чистая прибыль — 220,23 млн руб.

В конце мая со сбоями столкнулся оператор доставки документов и грузов СДЭК. Служба приостановила обработку заказов, прием и выдачу посылок, сайт сервиса и приложение не открывались. Компания восстановила работу через несколько дней.

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Теги
Компании
безналичный расчет магазины хакерская атака
ВЕРНЫЙ
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