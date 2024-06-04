Сеть «Верный» восстановила безналичную оплату в 75% магазинов
Три четверти магазинов сети «Верный» возобновили возможность безналичной оплаты после хакерской атаки, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«В ближайшее время будет восстановлена работа всех распределительных центров компании», — добавляется в сообщении.
Восстановление систем фирмы проходит по плану, добавили в компании.
3 июня ретейлер сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки. В магазинах сети в Москве и других городах несколько дней не принимали к оплате банковские карты. Также не работали кассы самообслуживания, был недоступен сайт и приложение, из-за чего нельзя сделать онлайн-заказ. Убытки сети эксперты оценили в 120–140 млн руб. в день.
Сетью «Верный» управляет ООО «Союз св. Иоанна Воина», первые торговые точки открылись в 2012 году. Сейчас под этим брендом работают более 1 тыс. магазинов. В 2023 году выручка ООО по РСБУ составила 123,8 млрд руб., чистая прибыль — 220,23 млн руб.
В конце мая со сбоями столкнулся оператор доставки документов и грузов СДЭК. Служба приостановила обработку заказов, прием и выдачу посылок, сайт сервиса и приложение не открывались. Компания восстановила работу через несколько дней.
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