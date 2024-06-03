«Верный» объяснил проблемы с оплатой и онлайн-заказами хакерской атакой

Покупатели третий день не могут расплатиться в «Верном» картами, не работают терминалы самообслуживания, сайт и приложение. Ретейлер сообщил о хакерской атаке. Убытки сети эксперты оценивают в 120–140 млн руб. в день

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбои в работе магазинов «Верный» произошли из-за хакерской атаки на торговую сеть, сообщили «Коммерсанту» в ретейлере.

«Мы работаем над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов и обо всех изменениях будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно», — пообещали там.

В магазинах сети в Москве и других городах третий день не принимают к оплате банковские карты, не работают и кассы самообслуживания, пишет телеграм-канал Mash. Также недоступны сайт и приложение ретейлера, из-за чего нельзя сделать онлайн-заказ.

Сетью «Верный» управляет ООО «Союз св. Иоанна Воина», первые торговые точки открылись в 2012 году. Сейчас под этим брендом работают более 1 тыс. магазинов. В 2023 году выручка ООО по РСБУ составила 123,8 млрд руб., чистая прибыль — 220,23 млн руб.

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров предположил, что ретейлер может терять не менее 40% оборота при неработающих картах, сайте и приложении. Таким образом, потери «Верного» могут составлять 120–140 млн руб. в день, а если проблему не решат в ближайшие дни, убытки за неделю могут превысить 1 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

В конце мая со сбоями столкнулся оператор доставки документов и грузов СДЭК: служба приостановила обработку заказов, прием и выдачу посылок, сайт сервиса и приложение не открывались. Работу удалось восстановить через несколько дней. Ответственность за неполадки взяла на себя хакерская группа Head Mare. По оценкам порошенных РБК экспертов, убытки могли составить от 300 млн до 1 млрд руб.