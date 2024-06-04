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Чехия перебросила в Казахстан лошадей Пржевальского военными самолетами

Чехия перебросила в Казахстан военными самолетами восемь лошадей Пржевальского
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Первая партия лошадей Пржевальского из восьми особей прибыла в Казахстан из Чехии на военных самолетах. Об этом сообщил аким (глава администрации) Костанайской области Казахстана Кумар Аксакалов, передает портал Orda.

Животных доставили в центр реинтродукции «Алиби» на двух военных самолетах. Всего в Казахстан таким образом планируют привезти 40 лошадей Пржевальского, рассказали в акимате.

Лошади будут пастись в степях Костанайской области. Власти рассчитывают восстановить их популяцию, отметил Аксакалов.

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Фото:askzap / Telegram

«Мы верим, что благодаря совместным усилиям властей, ученых и неравнодушных людей лошади Пржевальского станут неотъемлемой частью фауны Костанайской области, а их потомки будут радовать нас своей красотой и величием еще долгие годы!» — сказал он.

Лошадь Пржевальского — вид дикой лошади, ранее обитавший на территории всего степного пояса Евразии. Животное получило свое название в честь русского путешественника Николая Пржевальского, который в 1880-х годах привез шкуру и череп ранее неизвестного животного из экспедиции в горы Тянь-Шань и Тибет. Впоследствии вид научно описал зоолог Иван Поляков.

По оценке Русского географического общества, сегодня в мире осталось не более 3 тыс. лошадей Пржевальского. Вид находится на грани исчезновения. Он занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы.

Лошадь Пржевальского живет на Земле с доисторических времен. Сегодня это животное почти не встречается в дикой природе. В последний раз этих животных видели в естественной среде обитания в 1969 году в Монголии, отмечает Tengrinews.

Согласно подсчетам Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, к концу 2015 года на территории Казахстана насчитывалось 14 лошадей Пржевальского. Четыре из них проживали в Алматинском зоопарке, еще десять — в Государственном национальном парке «Алтын-Эмель». С тех пор некоторые лошади умерли по разным причинам, но их потомство продолжает жить, говорится на сайте организации.

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Теги
Чехия Казахстан лошади Пржевальского лошади
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