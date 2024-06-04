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Общество ,  
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Петербуржец отсудил ₽1 млн за незаконное уголовное преследование

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Житель Санкт-Петербурга, который находился под стражей почти 1,5 года, получил от Министерства финансов компенсацию в размере 1 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

По данным пресс-службы, в июле 2021 года в отношении Дмитрия Солдатова завели уголовное дело за покушение на незаконный оборот наркотиков, через два месяца его задержали и предъявили обвинение. В качестве меры пресечения Солдатов отсидел под стражей 1,5 года и еще больше месяца находился под запретом определенных действий.

Освободили его только в конце мая 2023 года, когда следователи прекратили его уголовное преследование. Московский районный суд установил, что оно «являлось незаконным».

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Как отметил Солдатов, на фоне переживаний из-за незаконного преследования он испытывал сильные моральные и нравственные страдания. Кроме того, уголовное дело в отношении него плохо отразилось на его деловой репутации, поскольку большую часть жизни он проработал в правоохранительных органах, уточняет пресс-служба.

В иске к Минфину о компенсации в рамках реабилитации мужчина требовал 7 млн руб. Суд остановился на сумме в 1 млн руб. как отвечающей принципу соразмерности и разумности.

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В мае 2016 года прокуратура признала незаконным и отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении учительницы начальных классов из Златоуста. Женщину после жалобы родителей заподозрили в жестоком обращении с детьми (ч. 1 ст. 156 УК РФ).

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Санкт-Петербург компенсация Минфин
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