Петербуржец отсудил возмещение за кошку, которую в полете загрызла собака
Невский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с авиакомпании «Россия» более 92 тыс. руб. в пользу пассажира Виктора Митичкина, у которого в декабре 2022 года погибла кошка при перелете, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
20 декабря 2022 года Митичкин летел рейсом «России» из Санкт-Петербурга в Калининград с тремя кошками — Амандой, Ладой и Кармен. Последнюю кошку он взял с собой в салон самолета, двух оставшихся сдал в багажное отделение в специальных переносках. Рядом с животными летела собака породы ягдтерьер без намордника. Собака проломила переноску и загрызла Аманду насмерть.
Представитель авиакомпании рассказал «РИА Новости», что изначально визуального контакта между животными не было, поскольку переноски перевозились на разных позициях багажно-грузового отсека самолета. Митичкин заявил, что сотрудники «России» посадили Аманду рядом с собакой, что запрещено правилами перевозки.
Халатное отношение сотрудников авиакомпании повлекло причинение материального и морального вреда, констатировал Митичкин в суде. Он требовал взыскать около полутора миллионов рублей с «России» за произошедшее. Суд частично удовлетворил иск и взыскал 11,7 тыс. руб. материального ущерба, 50 тыс. руб. морального вреда и судебные расходы пропорционально требованиям, а также назначил штраф в размере 30 850 руб.
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