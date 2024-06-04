Шахта лифта рухнула во время ремонта в Москве

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Кабина наружного лифта обрушилась в одном из домов в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета в телеграм-канале.

Конструкция упала во время строительных работ, в результате один из рабочих повис на конструкции.

«По предварительной информации, никто не пострадал», — говорится в сообщении СК. Следователи начали осмотр места происшествия, добавили в ведомстве.

По данным Baza, в результате ЧП пострадал как минимум один человек.

В начале марта 2024 года в многоэтажном доме в Петербурге упал лифт, в который зашли 13 человек. В результате три человека попали в больницу с ушибами.

Авария произошла из-за перегрузки, мощности двигателя механизма не хватило, чтобы остановиться на первом этаже, поэтому лифт упал на буфер. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.