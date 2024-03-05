 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения лифта с 13 людьми

СК: в Санкт-Петербурге возбудили дело после падения лифта с пассажирами

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения лифта с 13 людьми
Video

После падения переполненного людьми лифта в Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По версии следствия, в одном из домов по Новгородскому проспекту лифт упал в результате перегрузки. Трех человек госпитализировали, среди пострадавших — восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Петербурге задержали мужчин, снимавших с дрона Автовскую ТЭЦ
Общество
Автовская ТЭЦ

Прокуратура уточнила, что лифт упал в доме № 10 на Новгородском проспекте. Генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова рассказала РБК, что авария произошла из-за перегруза кабины — в ней находились 13 человек вместо положенных восьми. Мощности двигателя не хватило, чтобы остановиться на первом этаже, поэтому лифт упал ниже, на буфер.

В администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга сообщили, что в лифте находились 13 человек, из них пятеро детей.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Фонтанка» уточнила, что лифт упал с верхнего этажа из-за перегруза, по данным Shot, с восьмого.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Следственный комитет падение лифта Санкт-Петербург
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге полиция сорвала концерт Пророка Санбоя
Общество
Жильцам поврежденных из-за ЧП в Петербурге квартир предложили гостиницы
Общество
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
В США стартовал решающий день голосования на праймериз Политика, 15:47
ВС разъяснил, какое из нескольких жилых помещений банкрота нельзя изымать Недвижимость, 15:45
Гусеничная машина переехала двоих солдат на учениях НАТО в Польше Политика, 15:45
Казахстан увеличит транзит российского газа в Узбекистан почти в 4 раза Экономика, 15:43
В Москве много одиноких и состоятельных людей. Как сделать их клиентами Pro, 15:41
Эксперты оценили, станет ли легче сдать на права с 1 апреля Авто, 15:40
Путин прилетел в Ставрополь Политика, 15:37
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
«Базальт СПО» и «Тонк Азия» объединили усилия по цифровизации Киргизии Пресс-релиз, 15:37
Как Маска записали в покупатели Reddit и разрушителя электрокара Apple Pro, 15:34
Борисов рассказал о плане отправить с Китаем на Луну ядерную установку Политика, 15:29
Четыре футболиста из РПЛ вошли в состав сборной Сербии на матч с Россией Спорт, 15:25
Второй сезон «Дома дракона» выйдет на HBO в июне Life, 15:25
Историка Ивана Куриллу уволили из Европейского университета Общество, 15:17
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 15:14