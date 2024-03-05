СК: в Санкт-Петербурге возбудили дело после падения лифта с пассажирами

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения лифта с 13 людьми

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После падения переполненного людьми лифта в Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По версии следствия, в одном из домов по Новгородскому проспекту лифт упал в результате перегрузки. Трех человек госпитализировали, среди пострадавших — восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокуратура уточнила, что лифт упал в доме № 10 на Новгородском проспекте. Генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова рассказала РБК, что авария произошла из-за перегруза кабины — в ней находились 13 человек вместо положенных восьми. Мощности двигателя не хватило, чтобы остановиться на первом этаже, поэтому лифт упал ниже, на буфер.

В администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга сообщили, что в лифте находились 13 человек, из них пятеро детей.

«Фонтанка» уточнила, что лифт упал с верхнего этажа из-за перегруза, по данным Shot, с восьмого.