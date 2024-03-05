В Петербурге в жилом доме упал лифт, в который зашли 15 человек

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Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку после падения лифта в многоэтажном доме во внутригородском поселке Шушары. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Прокуратура уточнила, что лифт упал в доме № 10 на Новгородском проспекте. В ходе проверки ведомство даст оценку работе организации, управляющей общедомовым имуществом, а также соблюдению требований безопасного использования лифтов.

Источник «РИА Новости» утверждает, что в кабине лифта находились 15 человек при разрешенной нагрузке лифта 600 кг. Мощности двигателя не хватило, чтобы остановиться на первом этаже, поэтому лифт упал ниже, на буфер. По словам собеседника агентства, три человека попали в больницу с ушибами. «У пострадавших различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки», — рассказал собеседник агентства.

«Фонтанка» пишет, что лифт упал с верхнего этажа из-за перегруза. По данным телеграм-канала SHOT, это был восьмой этаж. В городском комитете здравоохранения сказали «Фонтанке», что в больницу в состоянии средней степени тяжести попали четыре человека, в том числе два ребенка.

78.ru сообщает, что в кабине лифта в момент падения находились десять взрослых и пятеро детей. По данным издания, пострадали трое — двое взрослых и один ребенок.