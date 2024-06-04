Совфед 5 июня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Турчака

Андрей Турчак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Совет Федерации намерен в среду, 5 июня, изучить вопрос о досрочном прекращении полномочий Андрея Турчака, сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

По его словам, совет палаты включил такой пункт в повестку предстоящего заседания.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай. Позже Путин подписал соответствующий указ.

Турчак заверил президента, что сделает «все, чтобы заручиться» поддержкой жителей региона в ходе избирательной кампании на выборах и «раскрыть богатый потенциал Республики Алтай».

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак пришел на место Олега Хорохордина, который стал главой Алтая в 2019 году.

Утром 4 июня руководивший с 2019 года регионом Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку в связи с переходом на другое место работы. Его полномочия истекали в этом году.