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Отставки губернаторов ,  
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Совфед 5 июня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Турчака

Сюжет
Отставки губернаторов
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Совет Федерации намерен в среду, 5 июня, изучить вопрос о досрочном прекращении полномочий Андрея Турчака, сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

По его словам, совет палаты включил такой пункт в повестку предстоящего заседания.

Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
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Ранее во вторник президент России Владимир Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай. Позже Путин подписал соответствующий указ. 

Турчак заверил президента, что сделает «все, чтобы заручиться» поддержкой жителей региона в ходе избирательной кампании на выборах и «раскрыть богатый потенциал Республики Алтай».

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Секретарь генсовета «Единой России» Турчак пришел на место Олега Хорохордина, который стал главой Алтая в 2019 году.

Утром 4 июня руководивший с 2019 года регионом Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку в связи с переходом на другое место работы. Его полномочия истекали в этом году.

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Теги
Совет Федерации Андрей Турчак должностные полномочия
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