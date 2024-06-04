Ан-26 выкатился с полосы в Красноярском крае
Самолет Ан-26 авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксона в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Борт выполнял нерегулярный чартерный рейс из Норильска. На борту самолета находились 23 пассажира, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Транспортная прокуратура начала проверку.
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