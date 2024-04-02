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В Красноярском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы

Прокуратура: в Светлогорске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы
Фото: zstproc / Telegram
Фото: zstproc / Telegram

Самолет Ан-24 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Светлогорска в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет принадлежит авиакомпании «КрасАвиа», он выполнял регулярный рейс из Красноярска. На его борту находились 15 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законов о безопасности полетов.

На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетной полосы
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Днем ранее, 1 апреля, в Петропавловске-Камчатском самолет Ан-26, следовавший в Магадан, также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В «Камчатском авиационном предприятии» добавили, что на борту были 23 пассажира и экипаж. В ночь на 1 апреля регион накрыл циклон, который принес ветер и метель. Из-за непогоды отменили занятия в школах города.

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Теги
Ан-24 Красноярский край прокуратура самолет взлетно-посадочная полоса
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