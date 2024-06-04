МИД рекомендовал россиянам проверять буквы «е» и «ё» в загранпаспорте
Министерство иностранных дел посоветовало россиянам, в имени которых есть буква ё, проверять написание в загранпаспортах, чтобы избежать неприятных ситуаций.
«Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам <...> При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению», — говорится в статье.
В ведомстве уточнили, что при оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя нужно указывать в соответствии с представленным документом, удостоверяющим личность. Это либо предыдущий загранпаспорт, либо, при его отсутствии, внутренний либо свидетельство о рождении.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян 31 мая предупредил о случаях отказа в выезде за рубеж и изъятии загранпаспорта на границе.
Он пояснил, что на паспортном контроле у всех туристов, кто родился до 1991 года, могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения в паспортах.
Ранее 1 июня МВД России предупредило, что в преддверии летних отпусков россиянам следует внимательно проверять корректность сведений в удостоверяющих личность документах, включая загранпаспорт.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?