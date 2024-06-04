МИД рекомендовал россиянам проверять буквы «е» и «ё» в загранпаспорте

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Министерство иностранных дел посоветовало россиянам, в имени которых есть буква ё, проверять написание в загранпаспортах, чтобы избежать неприятных ситуаций.

«Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам <...> При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению», — говорится в статье.

В ведомстве уточнили, что при оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя нужно указывать в соответствии с представленным документом, удостоверяющим личность. Это либо предыдущий загранпаспорт, либо, при его отсутствии, внутренний либо свидетельство о рождении.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян 31 мая предупредил о случаях отказа в выезде за рубеж и изъятии загранпаспорта на границе.

Он пояснил, что на паспортном контроле у всех туристов, кто родился до 1991 года, могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения в паспортах.

Ранее 1 июня МВД России предупредило, что в преддверии летних отпусков россиянам следует внимательно проверять корректность сведений в удостоверяющих личность документах, включая загранпаспорт.