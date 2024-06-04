МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Ливень, гроза с порывами ветра до 15–17 м/с, а также град ожидаются во вторник после 14:00 в Москве, предупредило столичное управление МЧС России.
В связи с ожидающейся непогодой в МЧС просят водителей снижать скорость движения под дождем и соблюдать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, на мокрой дороге могут быть опасными внезапные маневры — обгоны, перестроения, опережения. Пешеходам следует на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями.
Последнюю неделю МЧС почти каждый день предупреждает о непогоде в российской столице, и прогноз регулярно сбывается.
Так, 1 июня, МЧС также объявило в Москве предупреждение из-за дождя, града и усиления ветра. В этот день на юге столицы и в части Подмосковья прошел сильный дождь с грозой. В некоторых местах ветер повалил деревья и сорвал конструкции.
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