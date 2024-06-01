Ливень с градом и сильным ветром на юге Москвы. Видео
На юге Москвы и части Подмосковья прошел сильный дождь с грозой. Это следует из карты осадков сервиса «Яндекс Погода».
Телеграм-канал Baza пишет, что в некоторых местах сильный ветер повалил деревья и сорвал конструкции.
Ливень с градом также накрыл подмосковный Серпухов, сообщает телеграм-канал «Мосфид». Как пишет телеграм-канал SHOT, в городе ураган сорвал крышу с жилого дома на улице Юбилейной.
МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за дождя, града и усиления ветра с порывами до 15 м/с. Предупреждение действует до 23:00 1 июня.
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