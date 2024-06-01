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Ливень с градом и сильным ветром на юге Москвы. Видео

Появились кадры ливня на юге Москвы

Ливень с градом и сильным ветром на юге Москвы. Видео
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На юге Москвы и части Подмосковья прошел сильный дождь с грозой. Это следует из карты осадков сервиса «Яндекс Погода».

Телеграм-канал Baza пишет, что в некоторых местах сильный ветер повалил деревья и сорвал конструкции.

Ливень с градом также накрыл подмосковный Серпухов, сообщает телеграм-канал «Мосфид». Как пишет телеграм-канал SHOT, в городе ураган сорвал крышу с жилого дома на улице Юбилейной.

Синоптик предупредила о грозах на выходных в Москве
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за дождя, града и усиления ветра с порывами до 15 м/с. Предупреждение действует до 23:00 1 июня.

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