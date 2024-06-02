Москвичей предупредили о ливне, граде и грозе

Москвичей предупредили о ливне, граде и ветре с порывами до 17 м/с

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Ливень, град, гроза и ветер до 17 м/с ожидаются местами в Москве в ближайшие часы и до конца дня, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве рекомендовали водителям быть аккуратными на дорогах: снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать маневров и не парковать автомобили под деревьями. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Накануне, 1 июня, МЧС также объявило в Москве предупреждение из-за дождя, града и усиления ветра с порывами до 15 м/с. На юге столицы и части Подмосковья прошел сильный дождь с грозой. В некоторых местах ветер повалил деревья и сорвал конструкции.