В Нальчике арестовали полицейского, сбившего насмерть детей и их отца
Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Кабардино-Балкарии, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.
По версии следствия, вечером 2 июня пьяный водитель легкового автомобиля во время движения по улице Канукоева в Нальчике сбил мужчину и двоих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Все трое погибли на месте.
На водителя легковушки завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть более двух лиц и совершенное в состоянии алкогольного опьянения) Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.
Прокуратура ранее сообщила, что мужчина и двое детей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда на них легковушка врезалась в другую машину. Оба водителя, а также пассажир одной из машин пострадали. Их госпитализировали с травами разной степени тяжести.
ТАСС со ссылкой на помощника руководителя следственного управления СК Кабардино-Балкарии Мурата Багова сообщает, что арестованный виновник ДТП — сотрудник управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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