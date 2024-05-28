Троих детей на электросамокатах сбили в Москве

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Трое детей на электросамокатах вечером во вторник оказались под колесами иномарок на переходах в центре и на юге Москвы.

Как сообщила прокуратура города, на переходе на пересечении улиц Каховка и Керченская водитель «Киа» сбила несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на электросамокате на разрешающий сигнал светофора. Юноша попал в больницу.

В то же время два ребенка на электросамокате попали под машину на Пресненской набережной в центре Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел на Пресненской набережной, когда водитель «Мерседеса» наехал на двух мальчиков 12 и 14 лет. По данным полиции, дети ехали на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет. Степень вреда здоровью пострадавших не уточняется.