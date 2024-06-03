При наезде машины на переходе в Нальчике погибли отец и двое детей
Два легковых автомобиля столкнулись на улице Канукоева в Нальчике. Один из них наехал на пешеходов, в результате погибли двое детей и взрослый, сообщила пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.
Авария произошла 2 июня около 19:00-19:30 по местному времени (совпадает с мск), уточнили в ведомстве. Одна из машин наехала на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со своими детьми.Затем автомобиль врезался в другую машину.
Отец и двое его детей погибли на месте. Водители автомобилей, а также пассажир одной из машин пострадали. Их госпитализировали с травами разной степени тяжести.
На кадрах, которые показало региональное управление МВД, видно, что у одной из машин — иномарки — полностью вывернута передняя часть. Второй автомобиль — «ВАЗ-2107» — перевернулся на бок.
Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту произошедшего. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса — о нарушении водителем автомобиля правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек. Виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.
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