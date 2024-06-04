Владелец велотрека с Олимпиады-80 решил бороться против передачи его государству

Владелец велотрека Олимпиады-80 ответил на иск о передаче его государству

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московская Федерация профсоюзов, которой принадлежит здание велотрека, построенного к Олимпиаде 1980 года в Москве, намерена бороться за это имущество, заявил РБК заместитель председателя организации Павел Лаптев. Генпрокуратура ранее подала в Арбитражный суд Москвы иск о передаче объекта в собственность государства.

Имущественный комплекс Спортивного центра профсоюзов «Крылатское» (СЦП «Крылатское») со дня его строительства в 1979 году и до настоящего времени находится в профсоюзной собственности, сказал РБК Лаптев. Он подчеркнул, что спортивные объекты находятся в отличном состоянии и эксплуатируются надлежащим образом.

«Мы ознакомились с определением о принятии иска Генеральной прокуратуры к производству Арбитражного суда города Москвы. Московская Федерация профсоюзов будет отстаивать в суде законные права в отношении имущественного комплекса Спортивного центра профсоюзов «Крылатское», — заключил Лаптев.

Велотрек «Крылатское» построили к московской Олимпиаде 1980 года, его общая площадь превышает 42 тыс. кв. м. Сейчас там же находится гостиница «Крылатское». Согласно выписке из ЕГРН, в 1999 году здание перешло на баланс Московской федерации профсоюзов, а в 2018 году объект передали в качестве имущественного вклада в собственность СЦП «Крылатское».

Генпрокуратура также потребовала арестовать здание велотрека, запретить руководителям СЦП «Крылатское» распоряжаться им и позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта. Суд согласился только с последним требованием.

Арбитражный суд заключил, что арест объекта и запрет распоряжаться им мешал бы действиям, «связанным с повседневным использованием, в отношении спорного имущества». Это «лишает собственника таких составляющих права, как владение и пользование имуществом в период нахождения спора в суде», следует из определения.

Аргументы Генпрокуратуры в материалах дела пока не изложены. Следующее заседание в суде запланировано на 24 июля.