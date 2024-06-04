Прокуратура потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80
Генпрокуратура потребовала изъять здание велотрека, принадлежащего Московской федерации профсоюзов. Карточка дела опубликована в базе Арбитражного суда Москвы, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».
Надзорное ведомство также потребовало арестовать это имущество, запретить руководителям «Спортивного центра профсоюзов «Крылатское» (СЦП «Крылатское») распоряжаться, а также позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта.
Суд согласился только с последним требованием Генпрокуратуры, назвав такие меры по обеспечению чрезмерными. Как сказано в определении суда, арест и запрет мешал бы действиям, «связанным с повседневным использованием, в отношении спорного имущества, т.е. лишает собственника таких составляющих права как владение и пользование имуществом в период нахождения спора в суде».
В деле пока не приводится аргументация Генпрокуратуры. Следующее заседание в суде запланировано на 24 июля.
Велотрек «Крылатское» построили к московской Олимпиаде 1980 года, его общая площадь превышает 42 тыс. кв. м. Сейчас там же находится гостиница «Крылатское».Согласно выписке из ЕГРН, в 1999 году здание перешло на баланс Московской федерации профсоюзов (МФП), а в 2018 году объект передали в качестве имущественного вклада в собственность СЦП «Крылатское».
В федерации профсоюзов пообещали отставить в суде свои права на велотрек. Имущественный комплекс спортивного центра профсоюзов в Крылатском находится в профсоюзной собственности, подчеркнул заместитель председателя МФП Павел Лаптев.
Вместе с тем, в марте Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры изъять другое имущество МФП — Дом союзов на Большой Дмитровке в центре столицы.
С 2022 года количество подобных исков существенно выросло. Как правило, суды соглашаются с доводами Генпрокуратуры, которая заявляет, что государство утратило контроль над спорным объектом незаконно, а приватизационные документы были оформлены с нарушением компетенции или неуполномоченным лицом, рассказал изданию партнер практики «Недвижимость и строительство» юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков.
Но если прежде надзорное ведомство занималось прежде всего правами на производственные объекты, теперь все чаще появляются иски в отношении объектов социального назначения, которые активно передавали раньше общественным организациям, а профсоюзы получали большое количество недвижимости, заметил Кузнеченков.
В 2022 году Генпрокуратуре уже удалось взыскать в доход государства 34 санаторно-курортных учреждения, которыми прежде владела Федерация независимых профсоюзов России.
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