 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Прокуратура потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80

Велотрек построили к Олимпиаде 1980 года, его общая площадь превышает 42 тыс. кв. м. Суд пока отказался арестовывать объект, принадлежащий профсоюзам. Эксперты отметили изменение тренда в исках Генпрокуратуры о праве собственности
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генпрокуратура потребовала изъять здание велотрека, принадлежащего Московской федерации профсоюзов. Карточка дела опубликована в базе Арбитражного суда Москвы, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Надзорное ведомство также потребовало арестовать это имущество, запретить руководителям «Спортивного центра профсоюзов «Крылатское» (СЦП «Крылатское») распоряжаться, а также позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта.

Суд согласился только с последним требованием Генпрокуратуры, назвав такие меры по обеспечению чрезмерными. Как сказано в определении суда, арест и запрет мешал бы действиям, «связанным с повседневным использованием, в отношении спорного имущества, т.е. лишает собственника таких составляющих права как владение и пользование имуществом в период нахождения спора в суде».

В деле пока не приводится аргументация Генпрокуратуры. Следующее заседание в суде запланировано на 24 июля.

Один из старейших санаториев Геленджика арестовали по иску Генпрокуратуры
Бизнес
Фото:ДСОЛ «Лазуревый берег»

Велотрек «Крылатское» построили к московской Олимпиаде 1980 года, его общая площадь превышает 42 тыс. кв. м. Сейчас там же находится гостиница «Крылатское».Согласно выписке из ЕГРН, в 1999 году здание перешло на баланс Московской федерации профсоюзов (МФП), а в 2018 году объект передали в качестве имущественного вклада в собственность СЦП «Крылатское».

В федерации профсоюзов пообещали отставить в суде свои права на велотрек. Имущественный комплекс спортивного центра профсоюзов в Крылатском находится в профсоюзной собственности, подчеркнул заместитель председателя МФП Павел Лаптев.

Вместе с тем, в марте Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры изъять другое имущество МФП — Дом союзов на Большой Дмитровке в центре столицы.

Какие частные компании прокуратура требует передать государству
Бизнес

С 2022 года количество подобных исков существенно выросло. Как правило, суды соглашаются с доводами Генпрокуратуры, которая заявляет, что государство утратило контроль над спорным объектом незаконно, а приватизационные документы были оформлены с нарушением компетенции или неуполномоченным лицом, рассказал изданию партнер практики «Недвижимость и строительство» юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков.

Но если прежде надзорное ведомство занималось прежде всего правами на производственные объекты, теперь все чаще появляются иски в отношении объектов социального назначения, которые активно передавали раньше общественным организациям, а профсоюзы получали большое количество недвижимости, заметил Кузнеченков.

В 2022 году Генпрокуратуре уже удалось взыскать в доход государства 34 санаторно-курортных учреждения, которыми прежде владела Федерация независимых профсоюзов России.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
велосипеды Генпрокуратура конфискация имущества Олимпиада Крылатское профсоюз
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
Внук Оппенгеймера приехал в Хиросиму и предостерег мир от опасности Политика, 03:57
Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности Политика, 03:45
На Украине предупредили о 10-часовых отключениях света зимой Экономика, 03:40
Адмирал Касатонов назвал угрозой размещение США «Томагавков» на Балтике Политика, 03:23
Прокуратура потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80 Бизнес, 02:49
Гаврилов заявил, что Запад предупредили о последствиях поставок F-16 Политика, 02:36
Белый дом сообщил о понимании Киевом ограничений на удары по России Политика, 02:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США увеличили сумму контракта на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд Политика, 01:55
Киркорову разрешили въезд в Молдавию Политика, 01:44
Украинские заводы пожаловались Сырскому на мобилизацию Политика, 01:33
Лавров прибыл во вторую страну африканского турне Политика, 01:19
На севере Израиля вспыхнули пожары после ракетных ударов «Хезболлы» Политика, 01:03
Скотта Риттера не выпустили из США для участия в ПМЭФ Общество, 00:26
Глава UniCredit оценил вероятность ухода из России словами о «серой зоне» Бизнес, 00:23