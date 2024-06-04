В Мексике застрелили мэра-женщину после победы президента-женщины

Иоланда Санчес Фигероа (Фото: Yolanda Sanchez / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Главу мексиканского муниципалитета Котиха в штате Мичоакан Иоланду Санчес Фигероа застрелили на дороге, сообщает AFP.

Убийство произошло через день после того, как первая женщина — президент Мексики Клаудия Шейнбаум одержала победу на выборах. Как уточняет AFP, Мексика — страна, «раздираемая безудержным гендерным насилием». Правительство Мичоакана осудило убийство мэра.

Санчес избрали на должность главы муниципалитета в 2021 году. Власти не раскрыли подробностей убийства, но начали операцию по задержанию стрелка.

30 мая кандидата в мэра мексиканского города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время последней предвыборной встречи с избирателями. Неизвестный подошел к политику со спины на баскетбольной площадке и выстрелил ему в голову.

За время избирательной кампании в этом штате убили пять кандидатов в мэры и одного — в депутаты.