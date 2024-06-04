В Мексике застрелили мэра-женщину после победы президента-женщины
Главу мексиканского муниципалитета Котиха в штате Мичоакан Иоланду Санчес Фигероа застрелили на дороге, сообщает AFP.
Убийство произошло через день после того, как первая женщина — президент Мексики Клаудия Шейнбаум одержала победу на выборах. Как уточняет AFP, Мексика — страна, «раздираемая безудержным гендерным насилием». Правительство Мичоакана осудило убийство мэра.
Санчес избрали на должность главы муниципалитета в 2021 году. Власти не раскрыли подробностей убийства, но начали операцию по задержанию стрелка.
30 мая кандидата в мэра мексиканского города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время последней предвыборной встречи с избирателями. Неизвестный подошел к политику со спины на баскетбольной площадке и выстрелил ему в голову.
За время избирательной кампании в этом штате убили пять кандидатов в мэры и одного — в депутаты.
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