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Политика ,  
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В Мексике кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен во время последней предвыборной встречи с избирателями, сообщило издание El Universal.

Неизвестный подошел к политику со спины, когда тот стоял с избирателями на баскетбольной площадке, и выстрелил ему в голову. На опубликованных в соцсетях кадрах слышно около 15 выстрелов. По данным прокуратуры, нападавшего ликвидировали на месте преступления.

За время избирательной кампании в этом штате убили пять кандидатов в мэры и одного — в депутаты, уточняет издание.

Почти 400 политиков в Мексике стали жертвами нападений перед выборами
Политика
Обстановка на месте убийства&nbsp;кандидата в мэры муниципалитета Селая&nbsp;Берты Гизелы Гайтан,&nbsp;Сан-Мигеле Октопане, Мексика, 1 апреля 2024 г.

С сентября 2023 года по апрель 2024 года порядка 400 мексиканских политиков и журналистов стали жертвами нападений, следует из данных местной консалтинговой компании Integralia. Речь идет о запугиваниях, угрозах, похищениях и даже убийствах. Согласно отчету, 127 жертв были кандидатами на предстоящих выборах — 24 из них были убиты.

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