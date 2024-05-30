В Мексике кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен во время последней предвыборной встречи с избирателями, сообщило издание El Universal.

Неизвестный подошел к политику со спины, когда тот стоял с избирателями на баскетбольной площадке, и выстрелил ему в голову. На опубликованных в соцсетях кадрах слышно около 15 выстрелов. По данным прокуратуры, нападавшего ликвидировали на месте преступления.

За время избирательной кампании в этом штате убили пять кандидатов в мэры и одного — в депутаты, уточняет издание.

С сентября 2023 года по апрель 2024 года порядка 400 мексиканских политиков и журналистов стали жертвами нападений, следует из данных местной консалтинговой компании Integralia. Речь идет о запугиваниях, угрозах, похищениях и даже убийствах. Согласно отчету, 127 жертв были кандидатами на предстоящих выборах — 24 из них были убиты.