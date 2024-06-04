Раненый военный рассказал о требовании командира вернуться в Луганск

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Мобилизованный житель Якутии, который получил ранение в зоне военной операции, заявил об угрозах со стороны командования и требованиях вернуться в Луганск. Об этом сообщает V1.

По данным издания, 32-летний Максим Маслов несколько месяцев находится в Волгограде, пытаясь добиться необходимой ему операции. Мужчине требуется эндопротезирование поврежденного сустава, у него не сросся перелом.

«Мой сустав полностью разрушился, я могу остаться инвалидом. <...> Мне по-прежнему не дают поехать на операцию в Москву. Теперь требуют отправляться обратно в Луганск — служить», — рассказал Маслов.

Он утверждает, что командование начало требовать от него возвращения в Луганск. По его словам, ему постоянно звонят и пугают уголовным делом.

В сентябре 2023 года Екатеринбургский военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии за дезертирство (ч. 5 ст. 337 Уголовного кодекса) мобилизованного жителя Свердловской области Владимира Ростова. Мужчина попал в зону боевых действий в начале октября, спустя примерно месяц у мужчины начались проблемы со здоровьем — обострился хронический геморрой.

Ростова поместили в военный госпиталь, врач отправил его долечиваться домой. В январе 2024 года Ростов прошел лечение в частной клинике в Свердловской области и должен был продолжить посещать врача. Однако в то же время военная полиция сообщила, что мужчине следует прибыть на службу, а лечиться тот обязан исключительно в госпитале. Затем на него завели уголовное дело. По версии следствия, Ростов уклонялся от службы.