Заболевший офицер решил добиться пересмотра срока за дезертирство

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Мобилизованный старший лейтенант Владимир Ростов из Свердловской области, которого летом приговорили к пяти годам колонии за дезертирство, намерен добиваться отмены приговора, в октябре суд должен рассмотреть его апелляцию. Об этом «РИА Новости» рассказали жена военнослужащего Наталья и его адвокат Дмитрий Логинов.

Ростову 43 года. До того как отправиться добровольцем на Украину, он жил в городе Невьянске Свердловской области и работал на цементном заводе. После объявления частичной мобилизации в прошлом сентябре мужчина сам пришел в военкомат; до этого у него уже было офицерское звание. «Когда мобилизация началась, то на него была повестка. Должны были забрать как офицера, но брать не хотели. В итоге он сам добился того, чтобы его взяли на Украину», — объясняла его жена V1.ru.

6 октября Ростова отправили в зону боевых действий, он командовал мотострелковым взводом в Херсонской области. Спустя примерно месяц у мужчины начались проблемы со здоровьем: обострился хронический геморрой. Ростова сначала отправили в военный госпиталь, где тот пробыл с 26 ноября по 16 декабря.

«Все это время муж жаловался, что ему толком не помогают. Давали обезболивающие и витамины. Когда пришла пора выписываться, врач сказал: долечиваться по месту жительства», — рассказала жена мобилизованного Наталья.

В минувшем январе Ростов прошел лечение в частной клинике в Свердловской области и должен был продолжить посещать врача. Однако в то же время военная полиция сообщила, что мужчине следует прибыть на службу, а лечиться тот обязан исключительно в госпитале, документы из частной клиники не подходят, сообщила супруга Наталья.

Позже в отношении Ростова завели уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части без уважительной причины на срок свыше месяца). В августе Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. По версии обвинения, мужчина в период с 19 декабря 2022 по 9 марта 2023 года намеренно и без уважительной причины уклонялся от службы.

«Ростов извинился, содействовал следствию, это сочли смягчающим обстоятельством», — рассказал адвокат Логинов, уточнив, что его подзащитный планирует добиваться отмены или хотя бы смягчения приговора — переквалификации на ч. 2 ст. 337 УК, по которой наказывают сроком до двух лет. Он назвал приговор «необоснованно суровым», поскольку обычно «подобные истории заканчиваются условным сроком».