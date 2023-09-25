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Военная операция на Украине ,  
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Заболевший офицер решил добиться пересмотра срока за дезертирство

Заболевший мобилизованный с Урала решил добиться отмены срока за дезертирство
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вова Жабриков / ura.ru / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / ura.ru / ТАСС

Мобилизованный старший лейтенант Владимир Ростов из Свердловской области, которого летом приговорили к пяти годам колонии за дезертирство, намерен добиваться отмены приговора, в октябре суд должен рассмотреть его апелляцию. Об этом «РИА Новости» рассказали жена военнослужащего Наталья и его адвокат Дмитрий Логинов.

Ростову 43 года. До того как отправиться добровольцем на Украину, он жил в городе Невьянске Свердловской области и работал на цементном заводе. После объявления частичной мобилизации в прошлом сентябре мужчина сам пришел в военкомат; до этого у него уже было офицерское звание. «Когда мобилизация началась, то на него была повестка. Должны были забрать как офицера, но брать не хотели. В итоге он сам добился того, чтобы его взяли на Украину», — объясняла его жена V1.ru.

6 октября Ростова отправили в зону боевых действий, он командовал мотострелковым взводом в Херсонской области. Спустя примерно месяц у мужчины начались проблемы со здоровьем: обострился хронический геморрой. Ростова сначала отправили в военный госпиталь, где тот пробыл с 26 ноября по 16 декабря.

«Все это время муж жаловался, что ему толком не помогают. Давали обезболивающие и витамины. Когда пришла пора выписываться, врач сказал: долечиваться по месту жительства», — рассказала жена мобилизованного Наталья.

В минувшем январе Ростов прошел лечение в частной клинике в Свердловской области и должен был продолжить посещать врача. Однако в то же время военная полиция сообщила, что мужчине следует прибыть на службу, а лечиться тот обязан исключительно в госпитале, документы из частной клиники не подходят, сообщила супруга Наталья.

Позже в отношении Ростова завели уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части без уважительной причины на срок свыше месяца). В августе Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. По версии обвинения, мужчина в период с 19 декабря 2022 по 9 марта 2023 года намеренно и без уважительной причины уклонялся от службы.

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«Ростов извинился, содействовал следствию, это сочли смягчающим обстоятельством», — рассказал адвокат Логинов, уточнив, что его подзащитный планирует добиваться отмены или хотя бы смягчения приговора — переквалификации на ч. 2 ст. 337 УК, по которой наказывают сроком до двух лет. Он назвал приговор «необоснованно суровым», поскольку обычно «подобные истории заканчиваются условным сроком».

Теги
Свердловская область мобилизация дезертирство приговор Военная операция на Украине
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