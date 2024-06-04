В Подольске выявили более 200 нелегальных мигрантов на стройке

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На стройке в Подольске привлекли к административной ответственности 218 иностранцев, выявленных в ходе полицейского рейда, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова.

По ее словам, 93 мигранта из ближнего зарубежья работали на территории региона без патента, еще 127 иностранцев уклонились от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. 56 человек выдворят из страны, на остальных наложили штрафы в размере от 5 тыс. до 40 тыс. руб. по статьям 18.10 и 18.8 КоАП (незаконная трудовая деятельность иностранного гражданина и нарушение иностранцем правил въезда в Россию или режима пребывания в стране).

Петрова отметила, что в результате рейда полицейские нашли организатора незаконной деятельности. Это 28-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Она не назвала конкретное государство, из которого приехал организатор. В отношении подозреваемого возбуждено дело по ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции).

В апреле пресс-служба МВД сообщила, что в ходе рейда по противодействию незаконной миграции в Москве полиция выявила более 6 тыс. нарушений. В связи с этим 836 иностранцев выдворили за пределы России.