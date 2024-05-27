Правительство поддержало право МВД выдворять иностранцев без суда

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому полиция и пограничные службы получат право принимать решения о выдворении иностранцев и лиц без гражданства, при условии его доработки. Отзыв размещен в электронной базе Госдумы.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в документе за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В частности, авторы законопроекта не учли, что в отдельных случаях только суд может заменить депортацию на иное административное наказание, пояснили в правительстве. Например, согласно ч. 3.6 ст. 4.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), суд может заменить депортацию штрафом или запретом на посещение мероприятий, если иностранец вел законопослушный образ жизни, имеет семью, доход и жилье и платит налоги в России.

То же касается полномочий судей рассматривать дела о правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.8 (незаконный оборот наркотиков), ч. 2 ст. 6.9 (потребление наркотиков) и ч. 3 ст. 20.20 КоАП (распитие алкоголя или употребление наркотиков в общественных местах). Эти статьи предусматривают и другие меры наказания, в том числе административный арест, сказано в отзыве. Законопроект предлагает исключить рассмотрение таких дел из компетенции судов.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце апреля. Его авторами выступили депутаты всех думских фракций.

Согласно действующему законодательству, выдворение из России может производиться только на основании решения суда, который рассматривает дело об административном правонарушении.

Законопроектом предлагается прописать в КоАП, что «административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается судьей, а также должностными лицами».

Таким образом, полиция и пограничные органы получают право самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев и лиц без гражданства.

Авторы документа считают, что поправки позволят сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставкой иностранцев в суды. Правоохранители смогут «оперативно удалять» с территории России тех иностранцев, которые нарушили законодательство, полагают депутаты.

Согласно действующему законодательству, выдворение из России может производиться только на основании решения суда, который рассматривает дело об административном правонарушении.

Законопроектом предлагается прописать в КоАП, что «административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается судьей, а также должностными лицами».

Таким образом, полиция и пограничные органы получают право самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев и лиц без гражданства.

Авторы документа считают, что поправки позволят сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставкой иностранцев в суды.

Правоохранители смогут «оперативно удалять» с территории России тех иностранцев, которые нарушили законодательство, полагают депутаты.