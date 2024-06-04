 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Скотта Риттера не выпустили из США для участия в ПМЭФ

Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер сообщил ТАСС, что его сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул, через который он должен был прилететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

По его словам, при посадке на рейс у него забрали паспорт и чемоданы. Риттер пожаловался, что причину ему не назвали, но сообщили, что это сделано по приказу Госдепартамента США. Его вывели из аэропорта и вернули чемоданы.

Скотт Риттер — бывший американский военный и экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году его осудили по статье о педофилии: в возрасте 49 лет он инициировал общение в чате с человеком, который представился 15-летней девушкой. Риттер сперва попросил ее прислать фотографию, а, получив снимок, предложил ей наблюдать за своим непристойным поведением. Аккаунт девушки вел детектив Райан Веннеман.

Риттер сотрудничает с RT и «РИА Новости», а также участвует в программах на российских государственных телеканалах с пророссийских позиций по теме Украины.

Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили представители 136 стран
Общество
Подготовка к XXVII Петербургскому международному экономическому форуму

27-й экономический форум в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 8 июня. Тема мероприятия в 2024 году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На мероприятии выступит президент России Владимир Путин. Участие в форуме подтвердили более 17 тыс. человек из 136 стран.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Теги
ПМЭФ Госдепартамент США Нью-Йорк рейс
Материалы по теме
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ
Политика
Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили представители 136 стран
Общество
Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ-2024
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
На севере Израиля вспыхнули пожары после ракетных ударов «Хезболлы» Политика, 01:03
Скотта Риттера не выпустили из США для участия в ПМЭФ Общество, 00:26
Глава UniCredit оценил вероятность ухода из России словами о «серой зоне» Бизнес, 00:23
Хуситы заявили об ударе новой ракетой «Палестина» по Эйлату Политика, 00:04
Названы самые дорогие торговые улицы в регионах России Недвижимость, 00:00
Бывшая британская «дочка» «Сбера» допустила утрату контроля над $105 млн Финансы, 00:00
В Киеве загорелись склады на площади 2 тыс. кв. м Общество, 03 июн, 23:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В США заявили о введении визовых санкций против Грузии «без колебаний» Политика, 03 июн, 23:41
В Луганске прогремели взрывы Политика, 03 июн, 23:38
Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами Общество, 03 июн, 23:35
Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью Политика, 03 июн, 23:28
В X разрешили выкладывать порно и эротику Технологии и медиа, 03 июн, 23:10
Власти Казахстана не исключили участие в саммите по Украине Политика, 03 июн, 23:08
Гладков рассказал о разрушениях после атаки на окрестности Белгорода Политика, 03 июн, 23:06