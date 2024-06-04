Скотта Риттера не выпустили из США для участия в ПМЭФ

Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер сообщил ТАСС, что его сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул, через который он должен был прилететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

По его словам, при посадке на рейс у него забрали паспорт и чемоданы. Риттер пожаловался, что причину ему не назвали, но сообщили, что это сделано по приказу Госдепартамента США. Его вывели из аэропорта и вернули чемоданы.

Скотт Риттер — бывший американский военный и экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году его осудили по статье о педофилии: в возрасте 49 лет он инициировал общение в чате с человеком, который представился 15-летней девушкой. Риттер сперва попросил ее прислать фотографию, а, получив снимок, предложил ей наблюдать за своим непристойным поведением. Аккаунт девушки вел детектив Райан Веннеман.

Риттер сотрудничает с RT и «РИА Новости», а также участвует в программах на российских государственных телеканалах с пророссийских позиций по теме Украины.

27-й экономический форум в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 8 июня. Тема мероприятия в 2024 году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На мероприятии выступит президент России Владимир Путин. Участие в форуме подтвердили более 17 тыс. человек из 136 стран.