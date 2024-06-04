Политик Филиппо призвал Запад к миру на Украине из-за работы военкомов

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США и западные страны должны прекратить поддержку Украины и призвать к немедленному миру, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (Twitter).

Так он отреагировал на видео задержания молодого человека в украинском городе Днепр. На кадрах видно, как сотрудники военкомата силой пытаются его задержать при сопротивлении местных жителей. Днепропетровский областной ТЦК (аналог российского военкомата) сообщил, что мужчина является военнослужащим, которого призвали в рамках мобилизации, но он пытался уклониться от службы, а «сочувствующие» ему граждане способствовали уголовному преступлению.

Филиппо назвал происходящее на видео «уличным похищением во время насильственной мобилизации в Днепре».

Французская партия «Патриоты» (Les Patriotes) — националистическая и евроскептическая политическая сила, в 2017 году отделившаяся от «Национального фронта» Марин Ле Пен. На выборах в Европарламент в 2019 году партия набрала 147 тыс. голосов, или 0,65%.

В сентябре 2022 года Филиппо поддержал призыв бывшего государственного министра Франции Сеголен Руаяль запретить распространение «военной пропаганды», которую, по ее мнению, ведут власти Украины. По мнению Руаяль, такая пропаганда мешает мирным переговорам. Сам Филиппо заявил, что Франция не должна подчиняться Североатлантическому альянсу «и его пособникам».

На Украине с начала боевых действий ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Снизился возраст тех, кто подлежит призыву, с 27 до 25 лет. Во время военного положения нельзя призывать мужчин от 18 до 25 лет, не прошедших срочную службу.

Теперь на Украине существуют только две категории годности к службе: «годен» и «не годен». Получившие до этого категорию «ограниченно годен» должны повторно пройти медкомиссию.

Тем, кто не уточнит свои данные или не явится по повестке, будут грозить штрафы.