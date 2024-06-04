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Бастрыкин запросил доклад по делу об оскорблении военнослужащих в такси

Бастрыкин запросил доклад по делу об оскорблении участников военной операции

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного против таксиста, который оскорбил участников военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Как рассказали в СК, в соцсетях распространяется информация, что в Москве водитель такси «негативно высказывался» по отношению к пассажирам — участникам военной операции и высадил их из автомобиля. Заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства (ст.я 282 Уголовного кодекса).

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В середине мая в Москве задержали блогера, который угрожал участникам военной операции на Украине. По данным полиции, во время прямого эфира мужчина «негативно высказывался в адрес участников СВО, угрожая им расправой».

На стримера завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Теги
Александр Бастрыкин Следственный комитет таксисты уголовное дело военнослужащие оскорбление
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