Прогнавшая военного хозяйка кафе в Люберцах уехала из России

Алена Полякевич (Фото: из личного архива)

Владелица кафе в подмосковных Люберцах Алена Полякевич, которая прогнала из своего заведения военного, уехала из России. Об этом она сообщила в закрытом аккаунте в X (ранее — Twitter).

В шапке профиля девушки сказано, что она эмигрировала. В том же аккаунте Полякевич опубликовала фотографии из Тбилиси.

Девушка показала фрагмент переписки с пользователем WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). На нем видно, что Полякевич ответила собеседнику: «Кофеен у меня уже нет».

Полякевич владела кофейней Strong Coffee, уточняет MSK1.ru.

В конце февраля подмосковная полиция сообщила о задержании девушки 1997 года рождения за публикацию в Сети. Как уточнил телеграм-канал «Осторожно, новости», в посте она рассказала, как ей пришлось прогнать из своего кафе участника военной операции, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень».

Внимание на пост обратили другие пользователи. Полиция составила на нее протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). В результате Люберецкий городской суд оштрафовал ее на 45 тыс. руб.

Следственный комитет сообщил, что активисты обратились по этому поводу к главе ведомства Александру Бастрыкину.

После этого обращения СК завел против девушки уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, до пяти лет лишения свободы).

Следствие утверждает, что подозреваемая, будучи собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников военной операции. Ведомство отмечало со ссылкой на активистов, что девушка опубликовала в социальных сетях пост «с высказываниями экстремистского характера». Они также просили СК проверить ее на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).