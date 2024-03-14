 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Прогнавшая военного хозяйка кафе в Люберцах уехала из России

Прогнавшая военного хозяйка кафе в Люберцах Полякевич уехала из России
Сюжет
Военная операция на Украине
Алена Полякевич
Алена Полякевич (Фото: из личного архива)

Владелица кафе в подмосковных Люберцах Алена Полякевич, которая прогнала из своего заведения военного, уехала из России. Об этом она сообщила в закрытом аккаунте в X (ранее — Twitter).

В шапке профиля девушки сказано, что она эмигрировала. В том же аккаунте Полякевич опубликовала фотографии из Тбилиси.

Девушка показала фрагмент переписки с пользователем WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). На нем видно, что Полякевич ответила собеседнику: «Кофеен у меня уже нет».

Полякевич владела кофейней Strong Coffee, уточняет MSK1.ru.

Против не пускавшей в кафе военных в Люберцах завели уголовное дело
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце февраля подмосковная полиция сообщила о задержании девушки 1997 года рождения за публикацию в Сети. Как уточнил телеграм-канал «Осторожно, новости», в посте она рассказала, как ей пришлось прогнать из своего кафе участника военной операции, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень».

Внимание на пост обратили другие пользователи. Полиция составила на нее протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). В результате Люберецкий городской суд оштрафовал ее на 45 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
«Предъявите паспорт»: когда за такую просьбу бизнес получит штраф
«Распадская» накопила солидную денежную подушку. Что это даст инвесторам
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки

Следственный комитет сообщил, что активисты обратились по этому поводу к главе ведомства Александру Бастрыкину.

После этого обращения СК завел против девушки уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, до пяти лет лишения свободы).

Следствие утверждает, что подозреваемая, будучи собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников военной операции. Ведомство отмечало со ссылкой на активистов, что девушка опубликовала в социальных сетях пост «с высказываниями экстремистского характера». Они также просили СК проверить ее на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Военная операция на Украине Люберцы Московская область Грузия эмиграция
Материалы по теме
Против не пускавшей в кафе военных в Люберцах завели уголовное дело
Политика
В Люберцах выгнавшей из кафе мужчину девушке вменили дискредитацию армии
Политика
Полиции поручили «профилактическую работу» с осужденными за дискредитацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Хинштейн раскрыл кандидата на пост председателя Верховного суда Политика, 14:47
Участнику военной операции дали 20 лет за пожар в клубе с 13 погибшими Общество, 14:38
Россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции Недвижимость, 14:37
В Хакасии частично обрушилось пятиэтажное общежитие Общество, 14:34
Поздняков допустил, что МОК перед Играми потребует осудить спецоперацию Спорт, 14:25
Обстрел ЗАЭС не привел к превышению радиационного фона Политика, 14:19
Прогнавшая военного хозяйка кафе в Люберцах уехала из России Политика, 14:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Посла Австрии вызовут в МИД из-за высылки дипломатов Политика, 14:09
Почему банк для бизнеса должен быть незаметным РБК и БСПБ, 14:03
Прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре Общество, 14:03
Олимпийский комитет России отказался бойкотировать Олимпиаду в Париже Спорт, 13:59
В Россию запретили въезд бывшему послу и спецагентам ФБР Политика, 13:54
Бывший тренер «Спартака» останется во главе сборной Бельгии до ЧМ-2026 Спорт, 13:51
Над Орловской областью сбили беспилотник Политика, 13:47