В Москве задержали стримера за угрозы участникам военной операции

Фото: МВД России

В Москве задержали блогера, который угрожал участникам военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным полиции, во время прямого эфира мужчина «негативно высказывался в адрес участников СВО, угрожая им расправой». Задержанный — 36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области. В ходе обыска в его квартире были изъяты компьютер и телефон.

На стримера завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

МВД опубликовало кадры допроса задержанного блогера. На вопрос, с какой целью он оскорблял участников военной операции, мужчина ответил: «Перепил. Трепанули нервы мне, вывели меня на эмоции». Он признал вину.

В конце февраля Следственный комитет завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (ч.1 ст.282 УК) на владелицу кафе в подмосковных Люберцах, которая прогнала из заведения участника военной операции.

В соцсетях девушка рассказала, что ей пришлось это сделать, поскольку мужчина вел себя неадекватно. После возбуждения уголовного дела она уехала из России.