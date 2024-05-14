В Москве задержали стримера за угрозы участникам военной операции
В Москве задержали блогера, который угрожал участникам военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
По данным полиции, во время прямого эфира мужчина «негативно высказывался в адрес участников СВО, угрожая им расправой». Задержанный — 36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области. В ходе обыска в его квартире были изъяты компьютер и телефон.
На стримера завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса). Ему грозит до шести лет лишения свободы.
МВД опубликовало кадры допроса задержанного блогера. На вопрос, с какой целью он оскорблял участников военной операции, мужчина ответил: «Перепил. Трепанули нервы мне, вывели меня на эмоции». Он признал вину.
В конце февраля Следственный комитет завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (ч.1 ст.282 УК) на владелицу кафе в подмосковных Люберцах, которая прогнала из заведения участника военной операции.
В соцсетях девушка рассказала, что ей пришлось это сделать, поскольку мужчина вел себя неадекватно. После возбуждения уголовного дела она уехала из России.
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