Как китайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны. Видео

Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку в лунном кратере в Бассейне Южный полюс — Эйткен. Он будет собирать образцы грунта. На кадрах можно увидеть поверхность Луны, к которой постепенно приближался аппарат

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