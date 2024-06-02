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Технологии и медиа ,  
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Как китайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны. Видео

В Китае показали кадры посадки космического аппарата на обратной стороне Луны
Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку в лунном кратере в Бассейне Южный полюс — Эйткен. Он будет собирать образцы грунта. На кадрах можно увидеть поверхность Луны, к которой постепенно приближался аппарат

Как китайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны. Видео
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