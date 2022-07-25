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Лавров передал президенту Конго послание от Путина

Сергей Лавров и&nbsp;Дени Сассу-Нгессо
Сергей Лавров и Дени Сассу-Нгессо (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго и на встрече с президентом страны Дени Сассу-Нгессо передал последнему послание от российского лидера Владимира Путина, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она также опубликовала видео с моментом встречи Лаврова и главы республики в резиденции последнего в округе Ойо.

В этот же день запланированы переговоры российского министра иностранных дел с главой МИД республики Жан-Клодом Гакоссо. ТАСС пишет, что до встречи с Сассу-Нгессо Лавров успел пообщаться с Гакоссо на русском языке. Жан-Клод Гакоссо в 1983 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета (нынешний СПбГУ).

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Политика
Сергей Ларов

Визит российского министра в Конго проходит в рамках его африканского турне. Накануне он посетил Каир, где провел переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри, а также выступил на встрече постпредов стран — членов Лиги арабских государств, где рассказал в том числе о деталях соглашений по вывозу украинского зерна. После Конго Лавров отправится в Эфиопию и Уганду.

Про темы переговоров в африканских странах Лавров не говорил. Journal de Brazza со ссылкой на пресс-службу конголезского президента пишет, что стороны обсудят последствия украинского кризиса, в том числе продовольственный кризис, который также переживает Африка.

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