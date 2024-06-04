На севере Израиля вспыхнули пожары после ракетных ударов «Хезболлы»
На севере Израиля вспыхнули пожары после ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны Ливана, сообщает The Times of Israel. По данным Ynet, пострадали шесть человек.
Так, несколько домов загорелись в городе Кирьят-Шмона — там работают 13 пожарных расчетов. Кроме того, пожары вспыхнули в районе Галилеи, граничащей с Ливаном. Это привело к перекрытию ключевых дорог.
Ливанская группировка «Хезболла» заявила о пуске бепилотников и ракет по целям в Израиле. Причиной атаки там назвали гибель военных в результате атак израильских беспилотников.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила о 30 ракетах, запущенных со стороны Ливана. По информации военных, снаряды упали на открытой местности. Кроме того, север Израиля атаковали два беспилотника — один перехватили, а другой упал в районе Метулы — самого северного города страны в Верхней Галилее. Военные ЦАХАЛ наносят ответные удары.
«Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по северным районам страны, ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки в ответ. В частности, 12 апреля со стороны Ливана за 20 минут было выпущено более 50 ракет по Израилю. Израильская ПВО перехватила два беспилотника. «Хезболла» подтвердила нанесение ударов десятками ракет.
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