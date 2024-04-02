 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Подмосковье из-за разлива реки затопило приют для львов и тигров

В Подмосковье затопило приют для львов и тигров «Земля прайда»

В Подмосковье из-за разлива реки затопило приют для львов и тигров
Video

В Подмосковье из-за разлива реки затопило парк-приют для зверей «Земля прайда», сообщила пресс-служба парка.

Животных эвакуируют в безопасные места: уже переместили тигров и пантеру, следующими станут козы, бараны и птицы.

«Из-за большого количества снега этой зимой и резкого потепления наш парк затопила рядом находящаяся река. По причине того, что вода практически везде, мы не можем вас принять в гости», — говорится в обращении к гостям парка.

Первые сообщения о разливе реки появились утром 2 апреля, днем в пресс-службе добавили, что вода продолжает поступать и ситуация не улучшается.

Парк закрыли для посетителей на неопределенный срок. Согласно всплывающему окну на официальном сайте, «Землю прайда» откроют не раньше 6 апреля.

В пресс-службе главного управления МЧС по Московской области сообщили РБК, что их сотрудники не привлекались к эвакуации животных.

Читайте на РБК Pro
Какие уловки помогут селлерам заработать на распродажах Ozon и WB
Перестаньте зубрить слова — это вредно. Что поможет быстро выучить язык
Поиск тех, кто платит зарплату в конвертах, ужесточится. Что их выдаст
«Откаты» и откровенное воровство: как найти поставщика в Китае

РБК направил запрос в парк «Земля прайда».

Парк «Земля прайда» площадью 5 га расположен в деревне Кузнецово, под Клином. Он создавался как реабилитационный центр и приют для зверей. В нем живут редкие белые и желтые львы, сервалы, верблюды, леопарды и другие животные.

Синоптик допустил повторение в Москве температурного рекорда 1951 года
Общество
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Половодье в Москве связано с резким потеплением — оставшийся снег и лет начали активно таять. Так, 2 апреля максимальная температура воздуха в Москве и регионе достигла плюс 24 градуса Цельсия.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус допустил, что в этот день может быть побит температурный рекорд 1951 года, который для 2 апреля составляет плюс 17,4 градуса.

Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео

ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список

Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки

Атака беспилотников в Татарстане попала на видео

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Теги
Московская область парк приют новости
Материалы по теме
В Севастополе из-за паводка затопило несколько десятков домов
Общество
Набережную затопило, свет отключился: последствия шторма на юге России
Общество
На Камчатке море вышло из берегов и затопило аэродром
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
Суд отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции Политика, 18:25
В каких видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиаде Спорт, 18:24
Как Иран может ответить на израильский удар по консульству в Сирии Политика, 18:22
Умерла народная артистка Татьяна Конюхова Общество, 18:10
Как перевести деньги в Россию из-за границы: все актуальные способы Инвестиции, 18:09
Число миллиардеров на Украине за год не изменилось, но они обеднели Бизнес, 18:05
Главные тренды в архитектуре загородных домов — 2024 Недвижимость, 18:05
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как перевести деньги в Россию: все актуальные способы Инвестиции, 18:03
Франция и США поспорили об ударах Украины по объектам в России Политика, 17:58
В Петербурге арестовали ударившую ребенка учительницу коррекционной школы Общество, 17:57
СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга в ₽500 тыс. Спорт, 17:50
Четыре звезды спорта вошли в список миллиардеров Forbes Спорт, 17:47
В 2023 году из России выдворили рекордное число незаконных мигрантов Общество, 17:42
Криптомиллиардеры увеличили совокупный капитал до $93 млрд Крипто, 17:32