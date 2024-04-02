В Подмосковье из-за разлива реки затопило приют для львов и тигров
В Подмосковье из-за разлива реки затопило парк-приют для зверей «Земля прайда», сообщила пресс-служба парка.
Животных эвакуируют в безопасные места: уже переместили тигров и пантеру, следующими станут козы, бараны и птицы.
«Из-за большого количества снега этой зимой и резкого потепления наш парк затопила рядом находящаяся река. По причине того, что вода практически везде, мы не можем вас принять в гости», — говорится в обращении к гостям парка.
Первые сообщения о разливе реки появились утром 2 апреля, днем в пресс-службе добавили, что вода продолжает поступать и ситуация не улучшается.
Парк закрыли для посетителей на неопределенный срок. Согласно всплывающему окну на официальном сайте, «Землю прайда» откроют не раньше 6 апреля.
В пресс-службе главного управления МЧС по Московской области сообщили РБК, что их сотрудники не привлекались к эвакуации животных.
РБК направил запрос в парк «Земля прайда».
Парк «Земля прайда» площадью 5 га расположен в деревне Кузнецово, под Клином. Он создавался как реабилитационный центр и приют для зверей. В нем живут редкие белые и желтые львы, сервалы, верблюды, леопарды и другие животные.
Половодье в Москве связано с резким потеплением — оставшийся снег и лет начали активно таять. Так, 2 апреля максимальная температура воздуха в Москве и регионе достигла плюс 24 градуса Цельсия.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус допустил, что в этот день может быть побит температурный рекорд 1951 года, который для 2 апреля составляет плюс 17,4 градуса.
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