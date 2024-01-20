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В Южно-Сахалинске спасли около 150 собак во время пожара в приюте

Алексей Римша: на Сахалине спасли около 150 собак во время пожара в приюте
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Южно-Сахалинске во время пожара в приюте «Пес и кот» спасатели и волонтеры вывезли около 150 собак. Об этом сообщил вице-мэр города Алексей Римша.

Он добавил, что доступа в вольеры пока нет, и определить точное количество пострадавших собак и кошек трудно. По большей части пострадали кошки — их не успели вовремя вывезти, а собак удалось спасти почти всех.

Часть собак отвезут в село Мицулевка, в первую очередь тех, кто намок во время тушения пожара, потому что там есть крытые ангары.

«Особенно с учетом того, что сегодня температуры будут до минус 25 градусов, а в понедельник будет большая метель. (...) Какую-то часть собак везут в город Корсаков», — сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска.

Римша также рассказал, что во время пожара к приюту пришли десятки волонтеров. Они принесли одеяла и клетки для спасения собак, забрали часть животных на передержку.

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Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 16:25 по местному времени (8:25 мск), следует из комментария заместителя начальника пожарно-спасательного отряда Константина Гущенко. Общая площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожар потушили в 17:25 (9:25 мск).

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В ликвидации возгорания участвовали 24 человека и восемь единиц техники МЧС России.

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Пожар приют для животных Южно-Сахалинск
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