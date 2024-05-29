СДЭК возобновил выдачу всех готовых отправлений
Пункты выдачи заказов (ПВЗ) службы доставки документов и грузов СДЭК выдают готовые посылки, сообщили РБК в пресс-службе оператора. Работу ПВЗ частично восстановили после трехдневного сбоя в работе.
«Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче», — говорится в сообщении.
Сервис работает над восстановлением полного обслуживания клиентов, добавили в компании.
Ранее в компании рассказали о частичном восстановлении работы сайта оператора доставки документов и грузов СДЭК после хакерской атаки.
26 мая в работе СДЭК произошел сбой: служба приостановила обработку заказов, сайт сервиса и приложение перестали открываться. Также сервис прекратил прием и выдачу посылок в пунктах выдачи заказов. Компания заверила, что отправления клиентов находятся в безопасности.
Ошибка в работе вычислительных мощностей службы произошла из-за действий хакерской группы Head Mare. В СДЭК пообещали, что восстановят работу 29 мая. Ущерб от сбоя в работе сервиса эксперты оценили в сумму от 300 млн до 1 млрд руб.
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