СДЭК возобновил выдачу всех готовых отправлений

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) службы доставки документов и грузов СДЭК выдают готовые посылки, сообщили РБК в пресс-службе оператора. Работу ПВЗ частично восстановили после трехдневного сбоя в работе.

«Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче», — говорится в сообщении.

Сервис работает над восстановлением полного обслуживания клиентов, добавили в компании.

Ранее в компании рассказали о частичном восстановлении работы сайта оператора доставки документов и грузов СДЭК после хакерской атаки.

26 мая в работе СДЭК произошел сбой: служба приостановила обработку заказов, сайт сервиса и приложение перестали открываться. Также сервис прекратил прием и выдачу посылок в пунктах выдачи заказов. Компания заверила, что отправления клиентов находятся в безопасности.

Ошибка в работе вычислительных мощностей службы произошла из-за действий хакерской группы Head Mare. В СДЭК пообещали, что восстановят работу 29 мая. Ущерб от сбоя в работе сервиса эксперты оценили в сумму от 300 млн до 1 млрд руб.