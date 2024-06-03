Toyota решила отозвать почти 4 тыс. машин в России

Фото: пресс-служба Toyota

Компания «Тойота мотор», которая является официальным представителем Toyota на российском рынке, решила отозвать 3864 машины из России. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет об автомобилях Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, проданных в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время.

Такое решение было принято в рамках программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Toyota. Программа началась 31 мая 2024 года.

«Причина отзыва транспортных средств: в трансмиссии в сборе используется поршень сцепления для зацепления дисков тормозной муфты с пластинами для передачи мощности от двигателя к колесам», — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса. В таком случае, когда машина стоит на ровной поверхности и водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, то автомобиль может незначительно сдвинуться вперед, что повышает риск аварии, добавили там.

«На всех транспортных средствах будут проведены работы по перепрограммированию ЭБУ (электронного блока управления) автоматической трансмиссии», — рассказали в «Тойота мотор».

Владельцам, чьи машины подпадают под отзыв, направят письма или сообщат по телефону, что автомобиль нужно доставить в ближайший дилерский центр для ремонта. Либо автовладельцы сами могут это проверить, сопоставив VIN-код своей машины со списком от компании.

В ноябре 2023 года Toyota отозвала около 1,85 млн внедорожников RAV4 2013–2018 годов выпуска из США. Компания объяснила, что в некоторых автомобилях установлены аккумуляторы меньшего размера, чем нужно, поэтому они могут сдвинуться при резких поворотах и привести к короткому замыканию.