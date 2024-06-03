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Бизнес ,  
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Toyota решила отозвать почти 4 тыс. машин в России

Toyota решила отозвать 3864 машины из России из-за проблем с нейтралкой
Фото: пресс-служба Toyota
Фото: пресс-служба Toyota

Компания «Тойота мотор», которая является официальным представителем Toyota на российском рынке, решила отозвать 3864 машины из России. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет об автомобилях Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, проданных в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время.

Такое решение было принято в рамках программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Toyota. Программа началась 31 мая 2024 года.

«Причина отзыва транспортных средств: в трансмиссии в сборе используется поршень сцепления для зацепления дисков тормозной муфты с пластинами для передачи мощности от двигателя к колесам», — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса. В таком случае, когда машина стоит на ровной поверхности и водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, то автомобиль может незначительно сдвинуться вперед, что повышает риск аварии, добавили там.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«На всех транспортных средствах будут проведены работы по перепрограммированию ЭБУ (электронного блока управления) автоматической трансмиссии», — рассказали в «Тойота мотор».

Владельцам, чьи машины подпадают под отзыв, направят письма или сообщат по телефону, что автомобиль нужно доставить в ближайший дилерский центр для ремонта. Либо автовладельцы сами могут это проверить, сопоставив VIN-код своей машины со списком от компании.

В ноябре 2023 года Toyota отозвала около 1,85 млн внедорожников RAV4 2013–2018 годов выпуска из США. Компания объяснила, что в некоторых автомобилях установлены аккумуляторы меньшего размера, чем нужно, поэтому они могут сдвинуться при резких поворотах и привести к короткому замыканию.

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ТОЙОТА МОТОР
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