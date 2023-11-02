Toyota отозвала в США 1,85 млн кроссоверов RAV4 из-за риска пожара

В США Toyota отозвала почти 1,9 млн внедорожников из-за проблем с аккумулятором

Модель RAV4, выпускавшаяся в 2013-2018 годах (Фото: Wikimedia Commons)

В США японский автоконцерн Toyota отозвал около 1,85 млн внедорожников RAV4 2013–2018 года выпуска, сообщает пресс-служба компании.

В некоторых автомобилях установлены аккумуляторы меньшего размера, чем нужно, поэтому они могут сдвинуться при резких поворотах и привести к короткому замыканию, говорится в публикации.

«Toyota готовит решение», — заверила компания и пообещала уведомить клиентов, которые могут столкнуться с проблемой, до конца декабря 2023 года.

В конце мая 2023 года Росстандарт отозвал автомобили Jeep, проданные с февраля 2020 года. Причиной стала неиспользуемая шпилька, которая при соприкосновении с топливным баком, например во время аварии, может вызвать утечку топлива.