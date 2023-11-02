Toyota отозвала в США 1,85 млн кроссоверов RAV4 из-за риска пожара
В США японский автоконцерн Toyota отозвал около 1,85 млн внедорожников RAV4 2013–2018 года выпуска, сообщает пресс-служба компании.
В некоторых автомобилях установлены аккумуляторы меньшего размера, чем нужно, поэтому они могут сдвинуться при резких поворотах и привести к короткому замыканию, говорится в публикации.
«Toyota готовит решение», — заверила компания и пообещала уведомить клиентов, которые могут столкнуться с проблемой, до конца декабря 2023 года.
В конце мая 2023 года Росстандарт отозвал автомобили Jeep, проданные с февраля 2020 года. Причиной стала неиспользуемая шпилька, которая при соприкосновении с топливным баком, например во время аварии, может вызвать утечку топлива.