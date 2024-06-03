В Финляндии из-за неисправности остановили атомную электростанцию

АЭС «Олкилуото-3» (Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС)

Атомная электростанция «Олкилуото-3» в Финляндии приостановила работу из-за технической неисправности, сообщила пресс-служба оператора станции, компании Teollisuuden Voima (TVO).

«Производство электроэнергии на «Олкилуото-3» было прервано сегодня, в понедельник, 3 июня 2024 года, в 11:41 из-за неисправности турбины», — говорится в сообщении.

Оператор АЭС отметил, что до инцидента станция работала в штатном режиме, причина неисправности выясняется. «Данное событие не оказало влияния на ядерную безопасность», — подчеркнули в компании.

В 2023 году АЭС «Олкилуото-3» дважды временно прекращала работу из-за сбоя. 19 ноября неисправность обнаружили в турбинной установке. 29 ноября сбой произошел во время «пробной проверки на турбинной установке».

АЭС расположена в городе Эурайоки в области Сатакунта на западе Финляндии. Ее мощность — 1760 МВт, сначала на ней были оборудованы два энергоблока, потом установили еще один. АЭС «Олкилуото» открыли в 1978 году. Третий энергоблок запустили в тестовом режиме в марте 2022 года, а в эксплуатацию ввели в апреле 2023 года. Все три реактора станции производят более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии.