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Политика ,  
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В Финляндии из-за неполадок отключился третий энергоблок АЭС «Олкилуото»

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу из-за неисправности

Третий реактор финской АЭС «Олкилуото» приостановил работу из-за неисправности, сообщает местная газета Iltalehti со ссылкой на оператора станции, компанию TVO.

По данным оператора, неисправность обнаружили в турбинной установке. Специалисты расследуют точную причину происшествия. Они пообещали сообщить дополнительно, когда блок возобновит работу.

Оператор финской АЭС «Олкилуото» сообщил о повреждении третьего реактора
Общество
АЭС &laquo;Олкилуото&raquo;

В последний раз повреждение на третьем реакторе АЭС «Олкилуото» обнаруживали в октябре 2022 года. Тогда компания-оператор сообщила о повреждении внутренних частей насосов, расположенных в машинном зале «Олкилуото-3». Из-за инцидента испытания энергоблока перенесли.

Строительством АЭС занималась американская Westinghouse Electric. По оценкам оператора электростанции, третий блок должен производить около 30% всей электроэнергии в Финляндии. Его запустили в тестовом режиме в марте 2022 года, а в эксплуатацию ввели в апреле 2023 года.

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Теги
Финляндия АЭС электроэнергия
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Бизнес
Оператор финской АЭС «Олкилуото» сообщил о повреждении третьего реактора
Общество
В Финляндии из-за неполадок отключился энергоблок АЭС «Олкилуото»
Общество
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