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В Финляндии второй раз за месяц перестала работать АЭС «Олкилуото-3»

Оператор финской АЭС «Олкилуото-3» сообщил о приостановке ее работы
Вид на АЭС &laquo;Олкилуото&raquo;
Вид на АЭС «Олкилуото» (Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС)

Финская АЭС «Олкилуото-3» временно приостановила работу из-за сбоя во время «пробной проверки на турбинной установке», сообщила пресс-служба оператора станции, компании Teollisuuden Voima (TVO).

«В ходе теста на устранение неисправности в сети вблизи электростанции возникает кратковременное короткое замыкание, вызывающее падение напряжения. В результате теста производство электроэнергии на «Олкилуото-3» было прервано», — говорится в сообщении.

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Это уже второй раз за месяц, когда станция временно перестает работать. Прошлый раз был 19 ноября. Тогда неисправность обнаружили в турбинной установке АЭС. На следующий день оператор станции сообщил, что причиной неисправности стал «сбой в измерении температуры в системе охлаждения генератора».

АЭС расположена в городе Эурайоки в области Сатакунта на западе Финляндии. Ее мощность — 1760 МВт, сначала на ней были оборудованы два энергоблока, потом установили еще один. Работа АЭС «Олкилуото» стартовала в 1978 году. Третий энергоблок запустили в тестовом режиме в марте 2022 года, а в эксплуатацию ввели в апреле 2023 года. Все три реактора станции производят более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии.

Теги
Финляндия АЭС технический сбой
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